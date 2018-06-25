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الإثنين، 25 يونيو 2018 08:48 م
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أوكرانيا تعقد اجتماعًا خاصًا لبحث التدخل المُحتمل لروسيا فى انتخاباتها

الإثنين، 25 يونيو 2018 08:00 م
أوكرانيا تعقد اجتماعًا خاصًا لبحث التدخل المُحتمل لروسيا فى انتخاباتها الرئيس الأوكرانى
كييف (أ ش أ)
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وافقت أوكرانيا، فى إطار مؤتمر الاستثمار الذى سيعقد فى كوبنهاجن، على عقد اجتماع خاص بشأن التدخل المُحتمل لروسيا فى الانتخابات المقبلة الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأوكرانى بافلو كليمكين، اليوم الاثنين، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إنه "كجزء من مؤتمر الاستثمار فى كوبنهاجن اتفقنا مع وزير الخارجية الدانمركى اندرس سامويلسن على الاجتماع والتحدث عن كيفية تدخل روسيا فى انتخاباتنا ومحاولة زعزعة استقرار أوكرانيا".

وأضاف كليمكين أن التعاون مع الشركاء فى هذه القضايا مهم للغاية؛ لذلك فإن الجانب الأوكرانى يقوم الآن بهذه المحادثة فى صيغة موسعة، بمشاركة العديد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى.

وتابع أنه "لا يتعلق الأمر فقط بالدعاية والتهديد الإلكتروني، بل يتعلق بكل شىء".

 


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