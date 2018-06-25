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الإثنين، 25 يونيو 2018 01:17 م
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أمن الإسكندرية يضبط 38 طن فراولة بها تغير فى الخواص الطبيعية

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:56 ص
أمن الإسكندرية يضبط 38 طن فراولة بها تغير فى الخواص الطبيعية حملة تموينية - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط "ع ح م" 25 سنة أمين مخازن شركة ، بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وضبط "3895" عبوة ثمار فراولة، بإجمالى وزن 38.950 طن بها تغير فى الخواص الطبيعية، تحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة.
 
كما تم ضبط، "م ا م" 24 سنة، المدير المسئول عن محل علافة بدائرة قسم الدخيلة، وضبط كمية وقدرها " 580 " كجم " دقيق أبيض – مسلى – سكر بودره "، و " 120 " برطمان عسل أسود جميعها منتهية تاريخ الصلاحية، تحرر المحضر جنح قسم شرطة الدخيلة، وجارى العرض على النيابة ، وضبط "ر ب ش" 49 سنة بائع وبحوزته " 1600" عبوة تين مجفف بها تغير فى الخواص الطبيعة، تحرر المحضر جنح قسم شرطة العطارين، وجارى العرض على النيابة .
 
وفى مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط "ع ق ال" 39 سنة، سائق مقيم دائرة قسم ثان المنتزه، مستقلاً السيارة رقم "س ع ف" 4157 مصر، محملة بكمية وقدرها " 450 " زجاجة عصائر متنوعه " مانجو – برتقال – سوبيا " مجهولة المصدر ، تحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.
 
وفي مجال مخالفات المخابز والمطاحن، وتم ضبط  3 مخالفات مخابز " عدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش "، وفي مجال سحب عينات من المطاحن، و تم سحب 7 عينات { دقيق بلدي- قمح- ردة ناعمة} لتحليلها بمعامل وزارة التموين.
 
 وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار، و تم ضبط عدد  8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، في مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط 9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.
 

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