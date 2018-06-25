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الإثنين، 25 يونيو 2018 12:16 م
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أمريكا تعتزم إرسال خبراء للتحقيق فى محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:36 ص
أمريكا تعتزم إرسال خبراء للتحقيق فى محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا ابى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا
رويترز
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قالت وسائل إعلام تابعة للدولة، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سترسل خبراء من مكتب التحقيقات الاتحادى إلى إثيوبيا للتحقيق فى تفجير قنبلة وسط تجمع سياسى يوم السبت.

ونقلت هيئة فانا للبث هذا التصريح عن جيلبرت كابلان وكيل وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين خلال محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية في إثيوبيا.

ونجا رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد من هجوم بقنبلة يوم السبت وسط تجمع حاشد دعما لمساعيه الرامية إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية بما فى ذلك اتفاق سلام مع إريتريا.


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