أكراد سوريا: مقتل 2485 مسلحا غالبيتهم من الجيش التركى فى مواجهات عفرين

كتب : أحمد جمعة

قالت وحدات حماية الشعب الكردية أن عدد المقاتلين والجنود الأتراك الذين قتلوا على أيدى وحداتها خلال المعارك التى تجرى منذ عدة أشهر بلغت 2485 قتيلاً.

وأكدت وحدات حماية الشعب الكردية قيامها بسلسلة من العمليات العسكرية النوعية ضد الجيش التركى والفصائل الداعمة له فى مركز مدينة عفرين شمال سوريا، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن ستة مقاتلين أتراك وإصابة عدد آخر.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، أن وحداتها فجرت عبوة ناسفة بعربة عسكرية كانت تقل خمسة عناصر من ما يسمى ب "المحكمة الشرعية" التابعة للجيش التركي كانت تهدف إلى اختطاف أحد المدنيين في منطقة "خراب شرا"، حيث قُتل في العملية اثنين من المقاتلين وأصيب ثلاثة آخرين بجروح بليغة إضافة إلى إعطاب الآلية.

وأكدت سوريا الديمقراطية أنها نصبت كميناً لمقاتلين من فيلق الشام في قرية "هياما" التابعة لناحية بلبلة، منتصف الشهر الجارى ما أدى لمقُتل اثنين من المقاتلين تم توثيق أسمائهم وهم كل من حسين العبود من ريف ادلب من قرية جرجناز، وعمر الكالو من سفيرة.