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أسعار النفط تنخفض بفعل اتفاق أوبك على زيادة الإنتاج

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:26 ص
أسعار النفط تنخفض بفعل اتفاق أوبك على زيادة الإنتاج أسعار النفط
(رويترز)
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انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين فى وقت يضع متعاملون فى اعتبارهم زيادة متوقعة للإنتاج قدرها مليون برميل يوميا عقب اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى فيينا الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من هذا يقول محللون إن من المرجح أن تظل أسواق النفط العالمية تتسم بشح نسبى هذا العام.

و نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت إلى 74.25 دولار للبرميل بانخفاض 1.7 بالمئة بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 68.42 دولار للبرميل بانخفاض 0.2 بالمئة حيث تلقت دعما يفوق ما تلقاه برنت بفعل انخفاض طفيف فى أنشطة الحفر الأمريكية وتوقف إمدادات من كندا.

وقفزت الأسعار فى البداية بعد الإعلان عن اتفاق أوبك أواخر الأسبوع الماضى للاعتقاد بأن الاتفاق لم يدعم الإمدادات بالقدر الذى كان يتوقعه البعض.

وتخفض أوبك وشركاء غير أعضاء فى المنظمة بما فى ذلك روسيا منذ 2017 الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص الإمدادات فى السوق ورفع الأسعار.

وفى الولايات المتحدة، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية بواقع مصفاة واحدة وهو أول خفض فى 12 أسبوعا مما يقلص إجمالى عدد منصات الحفر إلى 862 وفقا لما قالته بيكر هيوز يوم الجمعة.

 

 


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