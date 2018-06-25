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أسعار العملات اليوم الاثنين 25-6-2018 واستقرار الدولار

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:53 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 25-6-2018 واستقرار الدولار عملات - صورة أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 25-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث استقرت أسعار  الدولار والريال السعودى واليورو الأوروبى، وفيما ارتفعت سعر الدينار الكويتى وانخفض سعر الجنيه الاسترلينى.

  

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظراً لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيراً .

 

الدولار فى مصر

 

واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجائت اسعار كالتالى..

 

الدولار
الدولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

 17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78جنيه للشراء

17.88جنيه للبيع

  

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78جنيه للشراء

17.88جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.82جنيه للشراء

17.92جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.82جنيه للشراء

17.92جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

  

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الأثنين، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.67جنيه للشراء، و 20.87 جنيه للبيع.

  

جنيه استرلينى
جنيه استرلينى

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

  

انخفض سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 23.50جنيه للشراء، و 23.73جنيه للبيع.

  

سعر الدينار الكويتى اليوم

 

ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، وبلغ، 58.77 للشراء، و 59.11 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

  

سعر الريال السعودى اليوم

 

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 4.74جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر صرف الجنيه اليوم
الجنيه المصرى

 

الحكومة توجه 24% من استثماراتها للقطاعات الإنتاجية خلال 2018 - 2019

 

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تستهدف وصول الاستثمارات الكلية لخطة العام المالى 2018 - 2019 إلى نحو 942.2 مليار جنيه.

 

وأضافت الوزارة فى تصريحات صحفية لها، أن القطاعات السلعية تستحوذ على 46% من هذه الاستثمارات، بينما تستحوذ القطاعات الانتاجية على 24%، وتستحوذ القطاعات الخدمية على 30% من الاستثمارات.


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