أثيوبيا: بدء محاكمة 20 شخصا للاشتباه فى تورطهم بحادث تفجير أديس أبابا

أديس أبابا (أ ش أ)

بدأت محكمة أثيوبية، اليوم الإثنين، إجراءات محاكمة 20 شخصًا يشتبه فى تورطهم بحادث الانفجار الذى وقع أول أمس السبت، خلال مسيرة تأييد لرئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن نائب رئيس مفوضية الشرطة فى العاصمة /أديس أبابا/ من بين الأشخاص الذين يخضعون للمحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم، الذى أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، وقع بعد ثوان قلائل من انتهاء آبى أحمد من خطابه الذى ألقاه فى حضور حشد من مؤيديه فى ميدان "ميسكيل" فى العاصمة الاثيوبية، وذلك فى إطار التعبير عن دعم موجة الإصلاحات التى نفذها منذ توليه مهام منصبه فى أبريل الماضى.