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الإثنين، 25 يونيو 2018 07:25 م
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أبو مازن يستقبل الأربعاء المقبل الأمير ويليام بمقر المقاطعة برام الله

الإثنين، 25 يونيو 2018 05:52 م
أبو مازن يستقبل الأربعاء المقبل الأمير ويليام بمقر المقاطعة برام الله الأمير ويليام
رام الله (أ ش أ)
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يستقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) الأربعاء المقبل، بمقر المقاطعة فى رام الله

الأمير ويليام دوق كمبرديج، الابن البكر للأمير تشارلز، أمير ويلز وولى العهد البريطانى حيث سيتم عقد اجتماع مصغر .

وقال القنصل البريطانى العام بالقدس فيليب هول اليوم الإثنين، فى تصريحات للصحفيين بمقر القنصلية بالقدس - أن الأمير سيتوجه - خلال تلك الزيارة التاريخية للمنطقة - لمقابلة مجموعة من اللاجئين برام الله للتعرف على حياتهم، ومشاكلهم ، ثم سيشهد مهرجانا ثقافيا هناك... كما سيجرى حفل استقبال بالقنصلية العامة بالقدس مساء اليوم ذاته.

وتابع هول بأن الأمير وصل إلى الأردن مساء أمس، وتوجه إلى القصر الملكى بالأردن، حيث حضر حفل استقبال وعشاء مع ولى العهد الأردني، وأنه يزور اليوم الإثنين، مدينة جرش بالأردن، حيث من المقرر أن تقام احتفالات ثم يلتقى مجموعة من اللاجئين فى جرش، ثم يزور الفئات المهمشة فى الأردن واللاجئين السوريين.

وقال هول إن برنامج الزيارة بالأردن يهدف لبناء صلات مع مسؤولين رفيعى المستوى بالأردن والتواصل مع المجموعات الشابة، حيث سيعقد الأمير العديد من الاجتماعات مع الأمير حسين، وسيكون هناك مجموعة من الزيارات فى الضفة الغربية أيضا لذات الغرض.

وأشار القنصل إلى أنه من المقرر أن يغادر الأمير ويليام الأردن متوجها إلى إسرائيل الليلة ليقيم فى فندق بالقدس ، حيث من المقرر أن يقابل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، وتابع بأن الأمير سيتوجه إلى "يافا"، حيث سيحضر مباراة كرة قدم بين مجموعة من الشباب بالمنطقة ويقابل أطفالا وشبابا من مناطق مختلفة.

واستطرد القنصل أن يوم الأربعاء المقبل سيكون لدى الأمير أكثر من اجتماع فى تل أبيب قبل التوجه إلى القدس ضمن زيارته، وأن برنامج الزيارة ليوم الخميس يشمل زيارة الأمير إلى شجر الزيتون بالقدس ورؤية المدينة من فوق الجبل وشرح لواقع القدس التاريخى والجغرافى ، ثم كنيسة مريم.

 


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