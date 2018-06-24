7 خطوات تتكلف 583 مليون جنيه لتطوير شركة راكتا العامة للورق بالإسكندرية

كتب عبد الحليم سالم

تستهدف شركة راكتا العامة لصناعة الورق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خفض الخسائر لنحو 47.5 مليون جنيه العام المالى المقبل، مقابل صافى خسائر بلغت 87 مليون جنيه العام المالى الماضى، وخسائر بلغت 31 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى.

وفى هذا الإطار قامت الشركة بالانتهاء من تنفيذ وحدة العجائن فى مايو 2016 بطاقة يومية 300 طن، كما تم إعداد خطة شاملة لتأهيل خطوط الإنتاج ورفع طاقتها،بالإضافة إلى مشروعات التوافق البيئى باستثمارات نحو 583 مليون جنيه تعرف على خطوات التطوير.

1 - إعادة تأهيل ماكينة 3، لزيادة طاقتها الإنتاجية من 70 إلى 180 طنا فى اليوم مع خض معدلات استهلاك البخار والكهرباء.

2 - إعادة تأهيل ماكينة الكرتون رقم 4، لاستعادة طاقتها الإنتاجية 70 طنا يوميا لإنتاج كرتون مغطى فاخر.

3 - إعادة تأهيل وزيادة الطاقة الإنتاجية لماكينة الورق رقم 1 إلى 100 طن يومى لإنتاج فلوت فاخر.

4 - إعادة تأهيل عجان " أو سى سى " بطاقة 100 طن يومى.

5 - شراء وتركيب وحدة تحضير عجائن بطاقة 100 طن يومى، وتأهيل الغليات 4 و5.

6 - توريد وتركيب عصارة الإضافات لماكينة الورق رقم 3 مع شركة توفال الاسبانية.

7 - تنفيذ مشروع التوافق البيئى لاسترجاع الألياف، وإعادة تدوير المياه، وتم بالفعل التعاقد لإعادة تأهيل ماكينة 3، وفى حالة النجاح فى خطة التطوير سوف تتحول الشركة إلى الربحية.