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31 شركة تتقدم لتنفيذ منظومة النظافة بالجيزة.. والدالى: الاختيار لأفضل العروض

الأحد، 24 يونيو 2018 01:35 م
31 شركة تتقدم لتنفيذ منظومة النظافة بالجيزة.. والدالى: الاختيار لأفضل العروض اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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 تقدمت 31 شركة فى المناقصة التى طرحتها الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة لأعمال الجمع السكنى والتجارى للقمامة ومن المقرر أن تعقد جلسة الفتح الفنى بعد غداً الثلاثاء.

وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إنه سيتم اختيار أفضل العروض من الناحيتين الفنية والمالية ليتم التعاقد معها مشيراً أن تكلفة منظومة النظافة للمحافظة تصل إلى 200 مليون جنية ومدة التعاقد مع الشركات ستكون فى حدود 6 أشهر .

وأضاف، أن المنظومة من شأنها تحسين مستوى أداء النظافة بأحياء ومراكز ومدن المحافظة حيث تم تقسيمها إلى 89 قطاع .

وأوضح الدالى، أنه تم تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالاستمرار فى خطة رفع كفاءة النظافة وإزالة أى تراكمات بالشوارع بالإمكانيات الذاتية وبالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن ومعداتها .

من جانبه قال يحى فايد، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، إنه يتم حالياً تخصيص فرقة طوارئ بمعداتها للتحرك يومياً إلى منطقة والعمل على نظافتها ورفع أى تراكمات حيث تم تنفيذ حملة لتجريد أول طريق الفيوم من الأتربة وتقليم وتهذيب الأشجار والجزيرة الوسطى أمام هضبة الأهرام .

كما تم البدء فى تفعيل منظومة كاميرات المراقبة بديوان الهيئة والمقالب العمومية والجراجات ليتم مراقبة الأعمال الجارية والكميات التى يتم نقلها يومياً إلى المقالب والمعدات التى تخرج من الجراجات للعمل بالمناطق.


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