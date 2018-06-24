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يحدث فى تركيا فقط.. التصويت فى الانتخابات لـ"الغائبين" من أجل فوز أردوغان

الأحد، 24 يونيو 2018 11:16 م
يحدث فى تركيا فقط.. التصويت فى الانتخابات لـ"الغائبين" من أجل فوز أردوغان أردوغان
كتب – محمود محيى
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اتهم ديلافير إينال، مرشح حزب "الشعوب الديمقراطى" الكردى المعارض فى تركيا للبرلمان، عن مدينة ماردين ذات الغالبية الكردية جنوب تركيا، رئيس بلدية يشيلّى التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم خير الدين دمير، بأنه هدد مشرفين على اللجان الانتخابية قائلًا: "سيتم التصويت بالنيابة عن الغائبين أيضًا، وأنا الآمر الناهى هنا".

وقال المرشح إن رئيس بلدية يشيلّى بمدينة ماردين، أجرى جولة على جميع اللجان الانتخابية واحده تلو الأخرى مهددًا المسئولين عن الأحزاب الأخرى.

وحسب وكالة "ميزوبوتاميا" للأنباء التركية، فإن ديلافير إينال أكد أن خير الدين دمير انتهك القوانين الخاصة بالانتخابات، قائلًا: "سيتم التصويت نيابة عن الغائبين، وأنا الآمر الناهى هنا"، مهددًا المشرفين على الصناديق الانتخابية.

فيما قالت صحيفة "زمان" التركية، إن إينال أوضح بأنه ذهب إلى مدرسة مقبولة دمير الإعدادية الموجودة فى البلدة للتدخل فى الواقعة، مشيرًا إلى أنه كذلك تعرض للتهديد من قبل رئيس بلدية حزب العدالة والتنمية الذى قال له: "من تكون أنت؟".


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