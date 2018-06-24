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وكيل صحة الجيزة: البنية التحتية ببعض المستشفيات "تعبانة جدا" وتحتاج إصلاح

الأحد، 24 يونيو 2018 04:30 م
وكيل صحة الجيزة: البنية التحتية ببعض المستشفيات "تعبانة جدا" وتحتاج إصلاح الدكتورة هناء سرور وكيل صحة الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، إنها عقدت اليوم مجموعة من اللقاءات مع وكيل إسكان المحافظة للعمل على حل المشاكل الخاصة بمبني الطوارئ بمستشفى بولاق الدكرور والحوامدية، إلى جانب لقاء آخر مع مدير التأمين الصحى بالمحافظة للعمل على تفعيل تعاقد المنشات الصحية مع التأمين الصحى لتسهيل الكشف والمتابعة للمرضي والعاملين على مستوى المحافظة.

وأضافت "سرور" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم عقد لقاء آخر مع مدير إسعاف الجيزة الدكتور عمرو سليمان، والدكتور عمرو الجيش رئيس الإدارة المركزية للإسعاف، والمدير العلاجى بالمديرية للتنسيق من أجل سرعة الإبلاغ لسيارات الإسعاف ولرفع الاستقبال السريع للحوادث والحروق.

وانتقدت مدير صحة الجيزة، الوضع الصحى الحالى بالمحافظة، مؤكدة أن البنية التحتية ببعض المستشفيات بالمحافظة " تعبانة جدا"، موضحة أنه بتضافر الجهود سيتم إصلاحها، إلى جانب عدم توافر العنصر البشرى وأخصائى التخدير والعظام والعنايات المركزة، حيث سيتم عمل انتدابات دورية لسد العجز، وأيضا العمل على توزيع القوة المتاحة الآن.


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