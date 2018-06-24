video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 07:50 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

وكيل البرلمان: "عبد العال" يُرتب موعد إلقاء برنامج الحكومة بالتنسيق مع رئيس الوزراء

الأحد، 24 يونيو 2018 06:30 ص
وكيل البرلمان: "عبد العال" يُرتب موعد إلقاء برنامج الحكومة بالتنسيق مع رئيس الوزراء الدكتور على عبد العال
كتب محمد مجدى السيسى
إضافة تعليق

قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان يرتب موعد إلقاء برنامج الحكومة أمام المجلس، بالتنسيق مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ثم إدراجه فى جدول الجلسات العامة فضلاً عن إخطار النواب به.

يأتى ذلك بعد عودة رئيس مجلس النواب من زيارته لبروكسل لإجراء مباحثات مع رئيس البرلمان الأوروبى وبعض السادة المسئولين، بناء على دعوة موجهة منه إلى الدكتور عبد العال، المقررة مساء اليوم، و العودة غداً لاستئناف جلسات البرلمان.

ووفقاً للمادة 126 من لائحة مجلس النواب، فيقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، و يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين.

ويتم دراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، و يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس سيصدر خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

متحدث البرلمان: 30 يونيو الموعد الأقرب لعرض برنامج الحكومة على المجلس (فيديو)

البرلمان

اخبار البرلمان

اخبار مصر

مجلس النواب

الحكومة

اخبار الحكومة

السيد الشريف




لا تفوتك
الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

أعراض نقص فيتامين "د" كثيرة الإرهاق والاكتئاب أخطرها

أعراض نقص فيتامين "د" كثيرة الإرهاق والاكتئاب أخطرها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة