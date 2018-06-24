وكيل البرلمان: "عبد العال" يُرتب موعد إلقاء برنامج الحكومة بالتنسيق مع رئيس الوزراء

كتب محمد مجدى السيسى

قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان يرتب موعد إلقاء برنامج الحكومة أمام المجلس، بالتنسيق مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ثم إدراجه فى جدول الجلسات العامة فضلاً عن إخطار النواب به.

يأتى ذلك بعد عودة رئيس مجلس النواب من زيارته لبروكسل لإجراء مباحثات مع رئيس البرلمان الأوروبى وبعض السادة المسئولين، بناء على دعوة موجهة منه إلى الدكتور عبد العال، المقررة مساء اليوم، و العودة غداً لاستئناف جلسات البرلمان.

ووفقاً للمادة 126 من لائحة مجلس النواب، فيقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، و يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين.

ويتم دراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، و يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس سيصدر خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.