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الأحد، 24 يونيو 2018 04:47 م
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وفاة طالب ثانوية عامة متأثرا بإصابته فى حادث سيارة بأول أيام العيد بالغربية

الأحد، 24 يونيو 2018 04:03 م
وفاة طالب ثانوية عامة متأثرا بإصابته فى حادث سيارة بأول أيام العيد بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل
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لفظ طالب بالثانوية العامة بمدرسة كشك الثانوية بإدارة زفتى التعليمية بمحافظة الغربية، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى طوارئ المنصورة، متأثرا بإصابته و4 من زملائه فى حادث سيارة أثناء توجههم إلى مصيف بلطيم فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

 

وتلقى الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إشارة من مستشفى طوارئ المنصورة بوفاة الطالب عمر أحمد على محمد شمس الدين بالصف الثالث الثانوى شعبة علمى رياضة، متأثرا بإصابته داخل المستشفى.

 

وعلى الفور قام وكيل الوزارة بالتواصل مع إدارة المستشفى لإنهاء لإجراءات خروج الجثمان من المستشفى لدفنه بقريته.

 

كان الطلاب الـ5 قد أصيبوا فى حادث فى أول أيام عيد الفطر أثناء استقلالهم سيارة ملاكى ملك والد أحد الطلاب المصابين على طريق بلطيم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى طوارئ المنصورة.

 

وتماثل 2 منهم للعلاج وخرجوا من المستشفى، بينما يخضع 2 آخرين للعلاج والملاحظة داخل المستشفى لحين تماثلهم للشفاء بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية لهم، بينما لفظ الطالب عمر شمس الدين أنفاسه متأثرا بإصاباته الخطيرة حيث أصيب بكسر بالجمجمة واستئصال الطحال وكسر بالحوض وكسر بالقدم اليمنى، لانقلاب السيارة بالناحية اليمنى التى كان يجلس بها.

 

وقامت مديرية التربية والتعليم بإرسال تقارير طبية بحالة الطلاب للوزارة وإرسال مندوب من المديرية للوزارة لإنهاء إجراءات دخولهم الامتحانات بالدور الثانى، على أن يتم احتساب درجة الامتحانات كاملة.

 

كان الشناوى قد زار الطلاب بمستشفى المنصورة الدولى للاطمئنان عليهم إثر إصابتهم فى حادث سيارة أول أيام العيد، والتأكد من تلقيهم العناية اللازمة لهم بالمستشفى وتواجد الفريق الطبى اللازم لمتابعة حالاتهم الصحية. ورافق وكيل الوزارة خلال الزيارة مدير إدارة زفتى التعليمية، ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

 

والتقى وكيل الوزارة بأولياء أمور الطلاب المصابين، وأكد على تقديم كامل الدعم اللازم لهم حتى يتماثل أبنائهم للشفاء.

 

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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