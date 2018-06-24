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وفاة المحامية الألمانية الإسرائيلية المؤيدة للفلسطينيين فيليتشيا لانجر

الأحد، 24 يونيو 2018 06:21 م
وفاة المحامية الألمانية الإسرائيلية المؤيدة للفلسطينيين فيليتشيا لانجر المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان الألمانية الإسرائيلية فيليشيا لانجر
برلين (أ ف ب)
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توفيت الجمعة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان الألمانية الإسرائيلية فيليشيا لانجر (87 عاما) التى واجهت انتقادات فى إسرائيل لدفاعها عن الفلسطينيين.

ولانجر التى توفيت بالسرطان فى أحد مستشفيات توبينجن بجنوب غرب ألمانيا، كانت معروفة إبان ستينات وسبعينان القرن الماضى بدفاعها عن المعتقلين الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة وبأعمالها التى تتضمن انتقادات حادة للجيش الإسرائيلى.

وكتب النائب فى الكنيست دوف خينين ان "فيليشتيا لانجر كانت مثالا للشجاعة والتفانى والألتزام، وكانت تعتبر أحد أهداف وجودها المساهمة فى بناء جسر فوق فجوة الكراهية بين الشعوب".

وذكر خينين الذى ينتمى إلى حزب حداش الشيوعى الإسرائيلى بأنها اشتهرت بعد حرب يونيو 1967 برصدها وتوثيقها "لانتهاكات حقوق الانسان فى الأراضى المحتلة".

ولدت لانغر عام 1930 فى بولندا وقضى الجزء الأكبر من أفراد عائلتها فى حملات النازيين، وقد لجأت إلى الاتحاد السوفياتى حيث توفى والدها فى أحد المعتقلات.

 


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