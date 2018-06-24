وصول أول العناصر الكنديين المشاركين فى قوة الأمم المتحدة بمالى

مونتريال (أ ف ب)

وصلت مجموعة أولى من القبعات الزرق الكنديين إلى مالى للانضمام إلى القوة التابعة للأمم المتحدة فى هذا البلد، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأحد.

وتتمثل مهمة هذه المجموعة الصغيرة فى التحضير لانتشار الوحدة الكندية فى الأسابيع القادمة.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الأمر يتعلق بـ "فريق تفعيل مسرح العمليات الذى تتمثل مهمته خصوصا فى إعداد المواقع وتنسيق النقل والتجهيزات" مضيفا أن المهمة "مخطط لها بين أغسطس 2018 ويوليو 2019".

وكانت أوتاوا أعلنت فى مارس 2018 قرارها نشر قوة دعم جوى لمدة عام تشمل مروحيتى شينوك للإجلاء الطبى والنقل إضافة إلى 4 مروحيات مسلحة من طراز جريفون وقوة من نحو 250 عسكريا.

ورافق الفريق الواصل قائد أركان الجيش الكندى الجنرال جوناتان فانس الذى كان أجرى السبت لقاءات فى باماكو، بحسب وسائل إعلام كندية.

وكان تم نشر قوة الأمم المتحدة فى مالى فى 2013 وهى تضم نحو 12500 عسكرى وشرطى وهى القوة الدولية التى فقدت أكبر عدد من عناصرها.

وفقدت حتى الآن أكثر من 160 من عناصرها ما يشكل أكثر من نصف الخسائر البشرية لجنود الأمم المتحدة فى العالم بأسره خلال الفترة ذاتها.