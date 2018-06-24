وزير القوى العاملة: إعداد استراتيجية كاملة للتدريب من أجل التشغيل

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية كاملة للتدريب بشكل مختلف، منوها إلى أن التدريب يعتبر السند الرئيسي لعملية التشغيل ، مؤكدا أن قطاع التدريب من أهم القطاعات بالوزارة، لذا نحتاج للمزيد من الانجاز والعمل لنستكمل الخطوات التى تم اتخاذها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير محمد سعفان، بالعاملين بقطاع التدريب المهنى بالوزارة، حيث قدموا للوزير التهنئة للوزير على تجديد الثقة من القيادة السياسية للمرة الثالثة.

وشدد الوزير على أن استمراره فى منصبه يعكس الجهد المبذول من جميع العاملين بالوزارة بقطاعاتها المختلفة، مشيرا إلى أن قطاع التدريب خلال العام القادم سيكون عليه حمل كبير ، باعتبار أن التدريب هو مستقبل التشغيل، طالبا من العاملين بالقطاع أن يكون هناك تواصل بينهم ومديريات القوي العاملة على مستوي المحافظات التابعة للوزارة ، لنصل إلى تحقيق المستهدف من ذلك بتخريج الشباب من التدريب للعمل مباشرةً