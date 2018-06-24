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وزير العدل: اتحادات التحكيم العربية تلعب دورا أساسيا لتفعيل التكامل الاقتصادى

الأحد، 24 يونيو 2018 11:58 ص
وزير العدل: اتحادات التحكيم العربية تلعب دورا أساسيا لتفعيل التكامل الاقتصادى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتب محمد السيد
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قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن الاتحادات العربية للتحكيم فى فصل المنازاعات، تلعب دورا أساسيا لتفعيل دور التكامل الاقتصادى العربى، مضيفا أن الاتحاد العربى للتحكيم يضم عمالقة القانون من ذوى الخبرة.
 
ونقل "عبد الرحيم" خلال كلمه  له فى مؤتمر الاتحاد العربى للتحكيم، تحيات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمشاركين فى المؤتمر، والقائمين على الاتحاد العربى للتحكيم، مشيرا إلى أن الاتحاد سيمثل حجر الأساس لبناء أمتنا العربية.
 
واختتم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل:""جمهورية مصر العربية ترحب بالاتحاد العربى للتحكيم وأن تكون مقرا للاتحاد ".
 
 
 
 
 

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