وزير الطيران المدنى يلتقى رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة

كتبت رحاب نبيل

زار الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى اليوم الأحد، المقر الرئيسى للشركة الوطنية لمصر للطيران، بمطار القاهرة، حيث كان فى استقباله صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعدد من قيادات الشركة، وذلك فى إطار جولاته الميدانية لجميع مواقع العمل التابعة لوزارة الطيران المدنى.

بدأت الزيارة بتفقد المتحف التاريخى للشركة ثم أعقبها اجتماع موسع مع رئيس الشركة القابضة وبعض رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، حيث استمع معالى وزير الطيران المدنى لعرض تقديمى عن نشاط الشركة القابضة لمصر للطيران وكل من شركات مصر للطيران للخدمات الأرضية ومصر للطيران للسياحة والكرنك والأسواق الحرة ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وكذلك مصر للطيران للخدمات الجوية.

وتضمن الشرح التفصيلى التعرف على أنشطة الشركات والخطط الاستراتيجية طويلة وقصيرة المدى وكذلك الأهداف والمشروعات المستقبلية المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة والأعمال الجارى تنفيذها حاليا، واطلع على أهم المعوقات والتحديات التى تواجه مسيرة العمل بهذه الشركات والحلول المقترحة.

من المقرر أن يستكمل وزير الطيران زيارته لمصر للطيران خلال اليومين القادمين للتعرف على أنشطة كل من شركة مصر للطيران للخدمات الطبية والصناعات المكملة والخطوط الجوية واكسبريس والشحن الجوى.