وزير الصحة الإثيوبى يعلن مقتل شخص ثانى فى انفجار أديس أبابا

أديس أبابا (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الإثيوبى أمير أمان مقتل شخص ثانى جراء الانفجار الذى وقع أمس أثناء مسيرة تأييد لرئيس الوزراء آبى أحمد بالعاصمة.

وقال أمان - عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن القتيل الثانى توفى فى وحدة العناية المركزة بإحدى المستشفيات المحلية.

وكان أكثر من 150 شخصا قد أصيبوا جراء الانفجار، العديد منهم فى حالة حرجة.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم إلقاء القبض على 9 مسئولين بالشرطة من بينهم نائب رئيس لجنة شرطة العاصمة أديس أبابا.

يذكر أن عدة آلاف من الإثيوبيين قد شاركوا فى مسيرة مؤيدة لرئيس الوزراء، معربين عن دعمهم لموجة الاصلاحات التى نفذها منذ توليه مهام منصبه فى أبريل الماضى.