وزير الشباب للنواب: استمروا فى دعم لاعبى المنتخب.. وسيأتى وقت بحث التجاوزات

كتب محمد مجدى السيسى

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه من الضرورى مواصلة دعم منتخبنا الوطنى فى روسيا، وتوفير مناخ مناسب للاعبين خلال مشاركتهم فى البطولة والتركيز على الدعم الإيجابى للمنتخب حتى انتهاء البطولة، مؤكداً أن اللاعب يتأثر بما يثار حوله من أحداث.

وأكد "صبحى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان المنعقد الآن برئاسة سحر طلعت مصطفى، لمناقشة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لاستغلال مشاركة مصر فى كأس العالم، على أهمية الاستمرار فى دعم منتخب، نظرا لأهمية هذا الحدث الذى طال انتظاره من الجماهير المصرية، وتأجيل الحديث عن أى أمور أخرى حتى تنتهي البطولة للحفاظ على حالة اللاعبين.

وتابع الوزير: "سيأتى وقت بحث أى تجاوزات ومخالفات وسيكون لدينا منظومة عمل منظبطة ومرنة تضمن توفير أجواء مناسبة للارتقاء بالمناخ الرياضى، ولن نسمح فى العموم بأى تجاوزات وسيكون هناك مرونة فى آليات العمل، سواء وزارة الشباب والمديريات التابعة لها وأسلوب الرقابة الداخلية لضمان العمل بشفافية".