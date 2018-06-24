وزير الرى: توفير التصرفات المائية لرى أراضى النصر والنوبارية

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بأن خطة العمل التى تم تنفيذها فى نطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الإسكندرية خلال العام المالى الحالى 2017/2018، أسفرت عن توفير التصرفات المائية اللازمة لرى كافة الزمامات فى نطاق الإدارة العامة لرى النصر والإدارة العامة لري النوبارية، كما أدت إلى وصول المياه لكافة النهايات.

و أسهمت أعمال نزع الحشائش بالمصارف وتطهيرها بأطوال 1307 كيلو متر وكذلك أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، فى خدمة زمامات نحو 400 ألف فدان بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة .

من جانبه أكد المهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالإسكندرية بأن إدارتى رى النصر ورىي النوبارية، قد انتهتا من تنفيذ أعمال ترميم وتدعيم جسور وتعلية تباطين وتكاسي بتكلفة 7 مليون جنيه، فضلاً عن أعمال تباطين على مختلف الترع بالمنطقة بتكلفة 11 مليون جنيه، وكذلك إحلال وتجديد وصيانة بدالات وهدارات وبوابات أفمام للترع بتكلفة (1) مليون جنيه إضافة إلى إحلال وتجديد (1) كوبرى على ترعة الحاجر بتكلفة تزيد عن نصف مليون جنيه .

وأضاف إبراهيم أنه تم تشغيل محطة الخلط الوسيط لنهاية ترعة جلال من مصرف النوبارية بتكلفة نصف مليون جنيه لخدمة زمام ألف فدان، إلى جانب تشغيل محطة مريوط (1) من مجرى الخلط لتعظيم الإستفادة من مياه الصرف الزراعى المعالج فى خدمة منظومة الرى وخاصة زمامات منطقة مريوط والبالغة 55 ألف فدان، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش للترع بأطوال 3100 كيلو متر بتكلفة 13,8 مليون جنيه وذلك لخدمة زمامات نحو 1,6 مليون فدان في نطاق الإسكندرية والبحيرة .

وأشار ابراهيم إلى أنه تم انشاء كوبرى على مصرف القاهر بنحو 900 ألف جنيه، لخدمة أهالى مريوط والبالغين 50 ألف نسمة، كما تم تنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش لمجرى المصارف باستثمارات نحو 2,5 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لخدمة زمام 6519 فدان بقيمة 4,6 مليون جنيه، وتدعيم سحارة عموم (5) أسفل ترعة النصر بقيمة 4,5 مليون جنيه، فضلا عن أعمال ترابية وصناعية لتحويل مصرف العامرية بمنطقة مريوط بتكلفة مليون جنيه لخدمة زمام 5 آلاف فدان.