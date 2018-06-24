وزير الإسكان: الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية ستكون جاهزة قبل 30 يونيو

كتب أحمد حسن

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى جولة موسعة وقيادات وزارة الإسكان، على الموقف التنفيذى لوحدات الحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى تشرف على تنفيذه الوزارة، قبل أيام من طرح الوحدات للحجز.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعا مع مسئولى شركات المقاولات المنفذة للوحدات، وطالبهم بزيادة معدلات التنفيذ، قائلا:" هناك تكليفات رئاسية بأن يكون الحى السكنى جاهزا للسكن قبل 30 يونيو 2019، ولذا كل شركة عليها الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ وحداتها، وكلها تسبق هذا التاريخ، مع ضرورة الانتهاء من أعمال الزراعة والتشجير للعمارات التى تم الانتهاء من تشطيبها.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال تنفيذ الحى السكنى، عمارات وفيلات، وكذا أعمال توصيل المرافق، لإجمالى الـ40 ألف فدان، والتى تمثل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

وعن الموقف التنفيذى للحى السكنى، الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة: تبلغ مساحته ١٠٠٠ فدان، ويحتوي بداخله على ٨ مجاورات بعدد ٦٩٩ عمارة سكنية، بعدد ١٩٩٩٢ وحدة سكنية وكذا ٤٨٥ مبني بعدد ٩٥٢ وحدة فيلات، وتاون هاوس، كما يحتوي بداخله أيضا على عدد ٦٤ عمارة استخدام مختلط، وعدد ٩ عمارات بإسكان الواحة الخضراء، والتي بدورها تحتوي الخدمات المركزية للحي، وباجمالي عدد الوحدات ٢٣٠٦٤ وحدة سكنية وتجارية، وجار حاليا مرحلة التشطيبات بالمرحلة الأولي للعمارات بنِسَب إنجاز تتراوح من ٨٠ ٪ الي ٨٥ ٪ ، كما تجرى أيضا مرحلة التشطيبات بالمرحلة الأولي من منطقة الفيلات بنِسَب إنجاز تعدت الـ ٦٠ ٪.

وأضاف: تتم حاليا أعمال الهيكل الخرساني لعمارات الاستخدام المختلط، والتي تشمل أماكن تجارية وإدارية وسكنية بقلب الحي السكني، كما تم تخصيص الأرض لعدد من المدارس الخاصة وعدد من المساجد، وتجرى أعمال الحفر لمبني مجمع مطاعم Food Court بالحي السكني الثالث داخل الواحة الخضراء.

وبشأن أعمال المرافق، قال المهندس محمد عبدالمقصود: يتم الحفر وأعمال الخرسانات بمشروعات خدمات الانفاق، والتي تخدم قطاع الكهرباء والاتصالات بالعاصمة الادارية الجديدة، وايضاً العدايات التي تمر بها خطوط الصرف والمياه والكهرباء والاتصالات، التي تتقاطع مع الطرق حتى لا يتم حفرها مرة اخري في حالة وجود عطل ما، كما يتم تنفيذ أيضا شبكات المياه والصرف بكامل قطاع المرحلة الأولي بالعاصمة الادارية مرحلة الـ40 الف فدان بنِسَب مختلفة طبقا للأولوية وللمكان، والتي تضم بدورها خط الصرف الرئيسي للعاصمة الادارية الجديدة، وخط التغذية المغذي من العاشر من رمضان بقطر ١٠٠٠ مم، والذي تم الانتهاء منه العام الماضي، حيث تتواجد حاليا مياه تغذي المرحلة الأولي، كما يتم ايضا تنفيذ خطي المياه من القاهرة الجديدة بقطر ١٠٠٠ مم وبنسب تنفيذ متقدمة، وبالنسبة لشبكات الطرق، فقد تراوحت نسبة إنجاز الاعمال الترابية للطرق من ٩٥٪ الي ٩٨٪، وايضاً بعض الطرق تم الانتهاء من اعمال الأسفلت بها، والتي تخدم الحي السكني الثالث والحي الحكومي ومنطقة المستثمرين.