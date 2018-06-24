وزير الأوقاف يكلف بإعداد مائة لقاء أسبوعيا للتوعية بالقضية السكانية

كتب لؤى على

كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأحد، الشيخ محمد عثمان البسطويسي، مدير إدارة المساجد الأثرية، بإعداد خطة لقوافل التوعية بالقضية السكانية، وكذلك خطة للتثقيف العام من خلال الندوات، والمشاركة المجتمعية الواسعة، وتخصيص محور ثابت فى مجلة "منبر الإسلام" للتعريف المستمر بالقضايا الإنسانية والسكانية تحت عنوان "الأسرة والسكان"، وذلك بالتنسيق مع الدكتور حسن خليل مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

وكلف باستهداف مائة لقاء توعوى كمرحلة أولى تتضاعف تدريجيا للتوعية بخطورة المشكلة السكانية، ومع بيان أن القلة القوية خير من الكثرة التي هى كغثاء السيل، وأن أولادنا أمانة فى أعناقنا، وأن تنظيم النسل أمر لا حرج فيه شرعًا، بل إن المصلحة الشرعية قد تقتضيه، وقد يتعين إذا اقتضت الضرورة والمصلحة الوطنية، وهو ما يقتضيه ويفرضه واقعنا الراهن، علمًا بأن الأولوية فى المرحلة الأولى من التوعية ستكون من خلال الاستعانة بالأئمة من أبناء القرى والنجوع المستهدفة، وسيتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية بهذه القضية فى هذه الحملة القومية للتوعية بمخاطر الانفجار السكانى.