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وزارة الهجرة تطلق مبادرة "فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك" لدعم التنمية

الأحد، 24 يونيو 2018 12:07 م
وزارة الهجرة تطلق مبادرة "فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك" لدعم التنمية نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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تحت شعار "فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى يوم 28 يوليو القادم، أول منتدى للمصريين المغتربين الذين يقضون إجازتهم فى مصر.
 
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج وأبنائهم بالوطن خاصة الجيل الثاني والثالث، وتفعيل التواصل معهم من خلال أنشطة متنوعة تساعد على تثقيف المصريين بالخارج سياسياً ودينياً واجتماعياً والمساهمة في جهود التنمية بالبلاد من خلال الترويج لمشروعات بهدف جذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن فى مسيرة التنمية.
 
وأضافت "مكرم" أن المنتدى يستهدف أيضًا مناقشة المشكلات المختلفة التي تواجه هؤلاء المصريين مع الحلول المقترحة حسب رؤيتهم، وكذلك الاستماع إلى أفكارهم ومحاولة تطبيقها مع الجهات المعنية الأخرى.
 
وقالت وزيرة الهجرة إنه سيتم دعوة  ممثلين عن الوزارت المعنية مثل الدفاع والداخلية والإسكان والاستثمار.
 
وفي إطار ذلك، قامت وزارة الهجرة بتدشين تطبيق إلكتروني لتسجيل بيانات هؤلاء المصريين الراغبين في حضور المنتدى، مستهدفة أن يكون ذلك نواة لقاعدة البيانات التي تسعى الوزارة لإنشائها عن المصريين في الخارج، على الرابط التالي:-
 

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