video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 10:59 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

وزارة التربية بالكويتية تجمد 1507 وظائف للوافدين ضمن سياسة التكويت

الأحد، 24 يونيو 2018 09:00 ص
وزارة التربية بالكويتية تجمد 1507 وظائف للوافدين ضمن سياسة التكويت أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

جمدت وزارة التربية الكويتية ألف و507 وظائف للوافدين، اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل، تمهيدا لإلغائها من ميزانية 2019 -2020، استنادا لقرار ديوان الخدمة المدنية بشأن (تكويت) الوظائف الحكومية.

وقالت (التربية) الكويتية، إنها جمدت جميع الوظائف التى تشغر على درجات الكادر العام، وعلى بنود العقود، تنفيذا لسياسة الإحلال (التكويت)، وذلك ضمن اعتمادات الباب الأول من تعويضات العاملين للسنة المالية 2018 – 2019، باستثناء الوظائف التى يوافق عليها ديوان الخدمة المدنية على شغلها؛ وذلك فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى.

وأشارت إلى فى مشروع ميزانية العامة الحالى 2018 – 2019، إلى أن الوظائف المخصصة لغير الكويتيين وفق بند العقود، وعددها 1507 وظائف مجمدة منذ الأول من يوليو المقبل، تمهيدا لالغائها فى ميزانية 2019 -2020، استنادا لأحكام قرار دوان الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات (تكويت) الوظائف الحكومية.

واعتمدت وزارة التربية الكويتية إجمالى الوظائف المطلوبة للسنة المالية 2018 – 2019، البالغ عددها 125 ألفا و485 وظيفة، تشمل 83 ألفا و404 وظائف للكويتيين، و42 ألفا و81 وظيفة لغير الكويتيين، فى ديوان عام الوزارة والمراحل التعليمية الأربع، والمعاهد المختلفة، وخدمات التعليم العام ووظائف الخدمات الأخرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت تسعى لإدراج مواقع "فيلكا" و"بوبيان" و"الأبراج" فى قائمة التراث العالمى

صحيفة كويتية: السماح للكويتيات بقيادة السيارة فى السعودية والعكس

الخارجية الكويتية: انشاء لجنة مشتركة مع أثيوبيا فى القريب العاجل

سياسه التكويت

الكويت

وزاره التربيه الكويتيه

ديوان الخدمه المدنيه

الوافدين




لا تفوتك
الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة