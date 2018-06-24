video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 01:23 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة البيئة: الدولفين الواحد يحقق ما يقرب من 92 ألف دولار سنويا

الأحد، 24 يونيو 2018 12:39 م
وزارة البيئة: الدولفين الواحد يحقق ما يقرب من 92 ألف دولار سنويا دولفين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أھمیة دور الإعلام  للنھوض بالوعي البیئى، وهو ما يحققه البروتوكول الموقع مع جمعية كتاب البيئة والتنمية، الذى يمكن من تنفيذ  العديد من الأنشطة الإعلامية بالمحافظات بما یؤسس لثقافة بیئیة سلیمة، بالإضافة إلى تقديمه العديد من المبادرات والأفكار حول إطلاق حملات إعلامیة وصحفیة لتوسیع نطاق الوعي البیئي فى المجتمع بما يؤسس لنشر ثقافة العمل البیئى، استمرارا لفعاليات البرنامج التدريبى الخاص بالإعلاميين لدمج مفاهيم  التنوع البيولوجى بالصحافة المصرية. 
 
ومن جانبه، استعرض الدكتور مصطفى فودة الخبير البيئى الدولى، خلال البرنامج التدريبي أسباب فقد واختلال التنوع البيولوجي ومنها  تفتيت البيئات، وتواجد الأنواع الغازية مثل ورد النيل، و التى تمثل نسبة  40% من أسباب فقد التنوع البيولوجي حول العالم كذلك التلوث بكافة انواعه، والاستخدام الجائر للثروات الطبيعية بالاضافة الى التغيرات المناخية .
 
كما أوضح فودة، أنه يتم التصدى لتأثير الأنواع الغازية على التنوع البيولوجي من خلال إعداد قائمة لتلك الأنواع وترتيبها حسب أولوياتها، يتبعها الإجراءات من الجهات المعنية و إعداد دراسات لتقييم المخاطر وإصدار التشريعات لوضع ضوابط للتعامل مع تلك الأنواع مشيرا إلى أن خبراء البيئة قاموا بعملية حسابية بسيطة لحساب ما يحققه  الكائنات للاقتصاد حيث أظهرت أن الدولفين الواحد يحقق ما يقرب من 92 ألف دولار سنويا، و هو ما يعكس حجم و أهمية  الحفاظ على تلك الكائنات النادرة للبيئة .
 
كما أوضح أن جمعية أبو سلامة واحدة من أقدم جمعيات حماية  البيئة البحرية وحماية الدولفين بالغردقة و هو ما يدل على الحرص على حماية تلك الكائنات النادرة منذ وقت طويل.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحذيرات من غزو الدود العملاق للأراضى الفرنسية والإضرار بالبيئة

وزارة البيئة: الأنواع الغازية سبب 40% من الفقد البيولوجى حول العالم

سكرتير عام البحر الأحمر: الحفاظ على البيئة من أهم أولوياتنا

وزارة البيئة

التنوع البيولوجى

الدولفين




لا تفوتك
القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بالجيزة

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بالجيزة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة