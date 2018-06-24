وزارة الأوقاف تعلن أسماء الناجحين فى دورة اللغات الأجنبية والمكافآت

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين فى دورة اللغات الأجنبية والمكافآت التى اعتمدها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لهم على النحو التالى:
أولًا : الناجحون الحاصلون على الدرجة المؤهلة لدخول الامتحان الشرعي للإيفاد ، لمن تنطبق عليه شروط التقدم له (خمس سنوات خبرة) من الأئمة ، وهي 75% على الأقل في كلٍّ من الامتحانين التحريري والشفوي كلٌّ على حدة ، وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|اللغة الأجنبية
|قيمة الجائزة المالية
|1
|محمد محمد محمود عبد الحليم
|جنوب سيناء
|الفرنسية
|
2000 جنيه
ومرشح للاختبار الشرعي للإيفاد
|2
|محمد عبد الظاهر إبراهيم السيد
|القاهرة
|الإنجليزية
|
2000 جنيه
ومرشح للاختبار الشرعي للإيفاد
|3
|أشرف حسين عبد الناصر أحمد
|جنوب سيناء
|الإنجليزية
|
2000 جنيه
ومرشح للاختبار الشرعي للإيفاد
|4
|إسماعيل فارس محمد عقيل
|الدقهلية
|الإنجليزية
|
2000 جنيه
ومرشح للاختبار الشرعي للإيفاد
|5
|محمد رجب السيد عبد الدايم
|جنوب سيناء
|الفرنسية
|
2000 جنيه
ومرشح للاختبار الشرعي للإيفاد
|6
|محمد محمود محمد الخزامي
|القاهرة
|الألمانية
|
2000 جنيه
ومرشح للاختبار الشرعي للإيفاد
|7
|أحمد محمد نجيب عبد الحليم الهوريني
|الغربية
|الإنجليزية
|
2000 جنيه
ومرشح للاختبار الشرعي للإيفاد
|8
|أحمد محمود طاهر عبد النور
|الفيوم
|الإنجليزية
|
2000 جنيه
ومرشح للاختبار الشرعي للإيفاد
|9
|على عمر عبد الفتاح هنو
|جنوب سيناء
|الفرنسية
|
2000 جنيه
ومرشح للاختبار الشرعي للإيفاد
|10
|إبراهيم سيد عبد الوهاب عبد الحافظ
|المنيا
|الألمانية
|
2000 جنيه
ومرشح للاختبار الشرعي للإيفاد
|11
|محمود رفاعي كامل زلط
|الجيزة
|الإنجليزية
|
2000 جنيه
ومرشح للاختبار الشرعي للإيفاد
|12
|حاتم شكري محمد إسماعيل
|كفر الشيخ
|الفرنسية
|
2000 جنيه
ومرشح للاختبار الشرعي للإيفاد
|13
|أحمد عطية السيد أبو عليو
|سوهاج
|الفرنسية
|
2000 جنيه
ومرشح للاختبار الشرعي للإيفاد
|14
|صفوت عبد المجيد محمد
|الأقصر
|الألمانية
|
2000 جنيه
ومرشح للاختبار الشرعي للإيفاد
ثانيًا : الناجحون الحاصلون على الدرجة المؤهلة لدخول الامتحان الشرعي للإيفاد، ولا تنطبق عليهم شروط التقدم له من الأئمة، وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|اللغة الأجنبية
|قيمة الجائزة المالية
|1
|أحمد وحيد محمود مرداش
|جنوب سيناء
|الإنجليزية
|2000 جنيه
|2
|أحمد عبد الرحمن عبد الله أحمد
|مطروح
|الإنجليزية
|2000 جنيه
|3
|منصور محمود منصور ذكي
|البحيرة
|الإنجليزية
|2000 جنيه
|4
|محمد الكومي محمد المهدي
|القاهرة
|الفرنسية
|2000 جنيه
ثالثًا : الناجحون في دورة اللغات الأجنبية من الأئمة بدرجة لا تؤهل لدخول الامتحان الشرعي للإيفاد أقل من 75% تحريريًّا أو شفويًّا وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|اللغة الأجنبية
|قيمة الجائزة المالية
|1
|أسامة محمد محمد مصطفى الجوهري
|جنوب سيناء
|الإنجليزية
|1500 جنيه
|2
|محمود إبراهيم خضري إسماعيل
|الشرقية
|الإنجليزية
|1500 جنيه
|3
|حجازي أحمد فتح الباب
|بني سويف
|الإنجليزية
|1500 جنيه
|4
|أحمد ضيف الله سعد جاويش
|كفر الشيخ
|الإنجليزية
|1500 جنيه
|5
|ياسر سمير فرحات مصطفى
|الدقهلية
|الإنجليزية
|1500 جنيه
|6
|مصطفى عبده قطب سلامة
|كفر الشيخ
|الألمانية
|1500 جنيه
|7
|معاذ صابر عبد السلام بسيوني
|المنيا
|الألمانية
|1500 جنيه
|8
|إبراهيم السيد بكري على
|الشرقية
|الألمانية
|1500 جنيه
|9
|محمد تمساح جاب الله حسن
|أسيوط
|الألمانية
|1500 جنيه
|10
|محمد حامد محمد يوسف
|المنيا
|الألمانية
|1500 جنيه
|11
|سمير محمد صابر سليم
|دمياط
|الأسبانية
|1500 جنيه
رابعًا : الناجحون في دورة اللغات الأجنبية من غير الأئمة وسيتم منحهم إفادة بالنجاح في الدورة مع تكريمهم بالوزارة مع الأئمة الناجحين وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|اللغة الأجنبية
|قيمة الجائزة المالية
|1
|محمود أحمد محمد السيد معيط
|بور سعيد
|الإنجليزية
|2000 جنيه
|2
|أحمد صلاح أحمد عباس
|الجيزة
|الإنجليزية
|2000 جنيه
|3
|أيمن محمد سعيد مصلحي
|الشرقية
|الإنجليزية
|1500 جنيه
|4
|رضا عبد الحليم هزاع علي
|القليوبية
|الإنجليزية
|1000 جنيه
|5
|محمد محسن حمودة محمد
|القاهرة
|الفرنسية
|1500 جنيه
|6
|أحمد فوزي محمود أحمد
|بني سويف
|الإسبانية
|2000 جنيه
ويتم الصرف للمذكورين كلٌّ حسب المكافأة المالية الموضحة قرين اسمه من المديرية التابع لها .
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