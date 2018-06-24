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هشام توفيق يبحث مع وزيرى قطاع الأعمال السابقين أبرز ملفات الوزارة

الأحد، 24 يونيو 2018 11:18 ص
هشام توفيق يبحث مع وزيرى قطاع الأعمال السابقين أبرز ملفات الوزارة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
كتب : عبد الحليم سالم
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عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لقاءين مع وزيرى قطاع الأعمال السابقين خالد بدوى و الدكتور أشرف الشرقاوى.

يأتى هذا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن تسليم وتسلم المسؤولية بين الوزراء السابقين والحاليين، والاطلاع على الموضوعات والمشروعات الجارى تنفيذها فى الوزارات لتحقيق حسن المتابعة.

خلال اللقاءين، وجه الوزير الشكر للوزيرين السابقين على الجهود المبذولة خلال فترة توليهما المسؤولية، وتم استعراض ومناقشة عدد من الملفات الهامة وتطورات العمل بالقطاع وما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية.

وأكد الوزير هشام توفيق، على ضرورة البناء على ما تم إنجازه والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والاستفادة من الخبرات السابقة، واستكمال خطط الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات التابعة والعاملين بها.

 

 

 

 


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