هبوط اضطرارى لطائرة لبنانية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة

كتبت رحاب نبيل

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد ، هبوطا اضطراريا لطائرة لبنانية، أثناء رحلتها من شرم الشيخ إلى بيروت، لإنقاذ حياة راكبة لبنانية تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، وأصيبت بحالة، إغماء وتم علاجها على متن الطائرة.