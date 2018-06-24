video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 04:47 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

هبوط اضطرارى لطائرة لبنانية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة

الأحد، 24 يونيو 2018 03:23 م
هبوط اضطرارى لطائرة لبنانية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة مطار القاهره
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد ، هبوطا اضطراريا لطائرة لبنانية، أثناء رحلتها من شرم الشيخ إلى بيروت، لإنقاذ حياة راكبة لبنانية تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، وأصيبت بحالة، إغماء وتم علاجها على متن الطائرة.
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة لبنانية ، قادمة من شرم الشيخ وفي طريقها إلى بيروت ، يطلب إحضار طبيب حجر صحي وسيارة إسعاف ، لتعرض راكبة لبنانية تدعى "داليا .و" 36 عاما لوعكة صحية ، وتم السماح له بالهبوط ، وتوجه طاقم طبي إلى الطائرة على موقع 33 بأرض المهبط ، وتم عمل الإسعافات اللازمة تحت إشراف محمود غنيم، مشرف إسعاف المطار.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب الرئيس العراقى يصل مطار القاهرة.. ومصطفى مدبولى فى استقباله

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

مطار القاهرة

طائرة لبنانية

شرم الشيخ




لا تفوتك
الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة