هبوط اضطرارى لطائرة لبنانية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد ، هبوطا اضطراريا لطائرة لبنانية، أثناء رحلتها من شرم الشيخ إلى بيروت، لإنقاذ حياة راكبة لبنانية تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، وأصيبت بحالة، إغماء وتم علاجها على متن الطائرة.
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة لبنانية ، قادمة من شرم الشيخ وفي طريقها إلى بيروت ، يطلب إحضار طبيب حجر صحي وسيارة إسعاف ، لتعرض راكبة لبنانية تدعى "داليا .و" 36 عاما لوعكة صحية ، وتم السماح له بالهبوط ، وتوجه طاقم طبي إلى الطائرة على موقع 33 بأرض المهبط ، وتم عمل الإسعافات اللازمة تحت إشراف محمود غنيم، مشرف إسعاف المطار.
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