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هاشتاج مرشح الرئاسة التركية "انجه" ينافس أردوغان ويتصدر تويتر فى تركيا

الأحد، 24 يونيو 2018 10:28 ص
هاشتاج مرشح الرئاسة التركية "انجه" ينافس أردوغان ويتصدر تويتر فى تركيا محرم إينجة وأردوغان
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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يتصدر هاشتاج مرشح الانتخابات الرئاسية التركية "محرم انجه" تويتر فى تركيا، وبذلك ينافس هاشتاج الرئيس التركى الحالى ومرشح حزب العدالة رجب طيب أردوغان فى انتخابات تعقد اليوم يخوضها 6مرشحين للفوز بمقعد الرئيس.

ومحرم انجه مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري العلمانى، يتمتع بكاريزما قوية، حيث حاول جمع القوى المعارضة التركية المقسمة، والتى تعانى منذ فترة طويلة، من انحطاط معنوياتها خلال الحملة الانتخابية.

ودعا نشطاء أتراك على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، للتصويت لمحرم، من أجل مستقبل البلاد للحيلولة دون الدخول فى نفق الديكتاتورية، حيث وعد إنجه خلال حملاته الانتخابية بإنهاء توجه تركيا نحو الحكم الاستبدادى فى ظل حكم أردوغان، وقال: "لو فاز إردوغان سيستمر التنصت على هواتفكم.. وسيستمر الخوف سائدا.. إذا نجح أنجه ستكون المحاكم مستقلة" وأضاف إنه سيرفع حالة الطوارئ السائدة في تركيا في غضون 48 ساعة من انتخابه.

وولد إينجة في 1964 بيالوفا شمال غربي البلاد، وهو أستاذ فيزياء سابق، خاض الحملة الانتخابية أمام أردوغان بشراسة وبأسلوب قتالى يرغب فى ازاحة الرئيس الحالى عن الحكم، ووقع الاختيار عليه ليمثل حزب الشعب الجمهوري المعارض (اشتراكي ديمقراطي) رغم أنه أخفق مرتين في تولي رئاسته. وهو أب لابن واحد.


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