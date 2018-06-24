نواب ديمقراطيون: مراكز احتجار المهاجرين فى تكساس جزء من نظام إفلاس أخلاقى

واشنطن (أ ش أ)

قال ممثل عن الحزب الديمقراطى الأمريكى عقب زيارته لمركز احتجاز مؤقت للمهاجرين المنفصلين عن ذويهم، إن مركز "تورنيو" بتكساس يعتبر جزءا من "نظام إفلاس أخلاقى".

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأحد، أن السياسى جواكين كاسترو زار مع عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين ما يسمى بمدينة الخيام.

ووصف كاسترو الظروف المعيشية فى المنشأة بأنها مقبولة، لكنه قال " إن هذا الأمر كله جزء من نظام مفلس أخلاقياً"، بينما قال النائب بيتو أورورك " إن الأطفال فى المرفق لا يعلمون متى سيلتقون بأهلهم .. لا يعرف الأطفال الموجودون هنا متى سيمكنهم رؤية والديهم.. هذا فى حد ذاته غير إنسانى".

وأوضح النواب أن خيام المنازل تضم 20 قاصرا فى كل خيمة، وإن العاملين بالمرافق يبدو أنهم يبذلون قصارى جهدهم للعمل مع الأطفال المحتجزين.

وأطلق الديمقراطيون والجمهوريون موجة من الانتقادات فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد أن تم الكشف عن أن آلاف الأطفال انفصلوا قسرا عن والديهم على الحدود واحتجزوا فى مرافق اعتقال منفصلة.

وتراجع ترامب - الذى خضع لضغط الحزبين - عن سياسته يوم الأربعاء الماضى، ووقع أمرا تنفيذيا يقضى بوقف انفصال الأسر، إلا أن هذا الأمر التنفيذى لا يعالج مستقبل العائلات المهاجرة التى تم فصلها، حيث نص القرار على إبقاء معظم العائلات فى حجز واحد بينما ينتظر البالغون إجراءات المحكمة.