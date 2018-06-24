video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 04:50 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد موافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ..

نواب البرلمان: الجيش قطع عن الإرهابيين المياه والأكل ودفعهم لركوب الجمال

الأحد، 24 يونيو 2018 03:03 م
نواب البرلمان: الجيش قطع عن الإرهابيين المياه والأكل ودفعهم لركوب الجمال الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير خالد مشعل
إضافة تعليق

قال النائب مجدى ملك، إن الجميع يعلم ما يمر به الوطن وما يحاك به من مؤامرات، حيث صار الشعب كله خلف الوطن يتحمل ويصبر، وتمديد حالة الطوارئ حلقة وطنية يجب أن يقدمها الشعب، وكافة المسئولين لحماية تراب الوطن.

وأضاف ملك، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، أن الأيام المقبلة ستشهد دفعة قوية، بالإضافة لتكاتف جميع مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والجميع سيتحول لجنود فى أرض المعركة كل فى موقعه، وأن نواب البرلمان سيستخدمون كافة الأدوات الرقابية وفقا للدستور والقانون، من أجل التخفيف عن المواطنين.

فى السياق ذاته، وجه النائب جازى سعد، التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة على تضحياتهم العظيمة، من أجل الحفاظ على تراب الوطن، وما يبذلونه فى التصدى والقضاء على العناصر الإرهابية فى سيناء بكل السبل.

وأضاف، أن القوات المسلحة دمرت سيارات الدفع الرباعى الخاصة بالإرهابيين ودراجاتهم البخارية، الأمر الذى دفعهم  لركوب الجمال،  للتحرك فى سيناء من منطقة لأخرى، متابعا : الجيش قطع عن الإرهابيين الميه والأكل"

كما وجه النائب عطية موسى، الشكر أيضا لرجال القوات المسلحة والشرطة على تضحياتهم، مؤكدا أن التاريخ سطر أسماءهم بحروف من نور عبر صفحاته المضيئة، ولن ينساهم أحد على مر الزمن.

فيما أيد النائب إيهاب الطماوى، تمديد حالة الطوارئ فى البلاد، قائلا:نحن مع مد حالة الطوارئ ونشيد وبشدة تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب وافق بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفاً، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018.

 
صور مجلس النواب (1)=

 

صور مجلس النواب (2)
 

 

صور مجلس النواب (3)
 

 

صور مجلس النواب (4)
 

 

صور مجلس النواب (5)
 

 

صور مجلس النواب (6)
 

 

صور مجلس النواب (7)
 

 

صور مجلس النواب (8)
 

 

صور مجلس النواب (9)
 

 

صور مجلس النواب (10)
 

 

صور مجلس النواب (11)
 

 

صور مجلس النواب (12)
 

 

صور مجلس النواب (13)
 

 

صور مجلس النواب (14)
 

 

صور مجلس النواب (15)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

متحدث البرلمان: الطوارئ تهدف لحماية الدولة ولا تمس حرية المواطنين

اخبار البرلمان

اخبار اليوم

مجلس النواب

مجلس الوزراء

مد حالة الطوارئ




لا تفوتك
الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة