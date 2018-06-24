نواب البرلمان: الجيش قطع عن الإرهابيين المياه والأكل ودفعهم لركوب الجمال

كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير خالد مشعل

قال النائب مجدى ملك، إن الجميع يعلم ما يمر به الوطن وما يحاك به من مؤامرات، حيث صار الشعب كله خلف الوطن يتحمل ويصبر، وتمديد حالة الطوارئ حلقة وطنية يجب أن يقدمها الشعب، وكافة المسئولين لحماية تراب الوطن.

وأضاف ملك، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، أن الأيام المقبلة ستشهد دفعة قوية، بالإضافة لتكاتف جميع مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والجميع سيتحول لجنود فى أرض المعركة كل فى موقعه، وأن نواب البرلمان سيستخدمون كافة الأدوات الرقابية وفقا للدستور والقانون، من أجل التخفيف عن المواطنين.

فى السياق ذاته، وجه النائب جازى سعد، التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة على تضحياتهم العظيمة، من أجل الحفاظ على تراب الوطن، وما يبذلونه فى التصدى والقضاء على العناصر الإرهابية فى سيناء بكل السبل.

وأضاف، أن القوات المسلحة دمرت سيارات الدفع الرباعى الخاصة بالإرهابيين ودراجاتهم البخارية، الأمر الذى دفعهم لركوب الجمال، للتحرك فى سيناء من منطقة لأخرى، متابعا : الجيش قطع عن الإرهابيين الميه والأكل"

كما وجه النائب عطية موسى، الشكر أيضا لرجال القوات المسلحة والشرطة على تضحياتهم، مؤكدا أن التاريخ سطر أسماءهم بحروف من نور عبر صفحاته المضيئة، ولن ينساهم أحد على مر الزمن.

فيما أيد النائب إيهاب الطماوى، تمديد حالة الطوارئ فى البلاد، قائلا:نحن مع مد حالة الطوارئ ونشيد وبشدة تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب وافق بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفاً، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018.

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