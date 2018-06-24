نقابة العاملين بالنظافة ترفض مناقصة جمع المخلفات بالجيزة

كتبت آية دعبس

قال المهندس أمين حسن، نقيب عام العاملين بالنظافة وتجميل الييئة، إن النقابة ترفض مناقصة جمع المخلفات بمحافظة الجيزة، وذلك بعد طرح كراسة الشروط الخاصة بعملية جمع ونقل القمامة من الوحدات السكنية، وإطلاعهم.

وأوضح حسن، فى بيان، أنه بعد الاطلاع على المناقصة تم اكتشاف أنها تقضى على المتعهدين من أصحاب المهنة والذين لهم تراخيص قديمة، رغم أنه عند الاستعانة بالشركات الأجنبية من جانب الحكومة لم يتم الاستغناء عن هؤلاء المتعهدين، واصفا الغرامات المطروحة بالمجحفة، والتعجيزية، بالإضافة إلى تحميلهم مسئولية عمل الهيئة العامة للنظافة، من نظافة الشوارع الرئيسية والميادين ورفع الحيوانات النافقة، رغم أنهم معنيين بجمع مخلفات المنازل والمجمعات التجارية والإدارية فقط.

ولفت إلى أن المناقصة اشترطت أن تكون السيارة موديل 2008، وهو أمر تعجيزى أيضا، مستنكرا إلغاء المحاسبة بالطن بالنسبة للوحدات السكنية.