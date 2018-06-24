video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 04:49 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب الرئيس العراقى يصل مطار القاهرة.. ومصطفى مدبولى فى استقباله

الأحد، 24 يونيو 2018 02:51 م
نائب الرئيس العراقى يصل مطار القاهرة.. ومصطفى مدبولى فى استقباله الدكتور إياد علاوى نائب رئيس جمهورية العراق
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد ، الدكتور إياد علاوى، نائب رئيس جمهورية العراق ، على رأس وفد رفيع في زيارة للبلاد، يلتقى خلالها عددا من المسئولين ، وكان في استقباله بالمطار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء .

يبحث الدكتور إياد علاوى نائب رئيس جمهورية العراق ، خلال زيارته للقاهرة العديد من الملفات المشتركة بين البلدين ، وكذلك تطوير العلاقات المختلفة خلال الفترات القادمة ، وبحث مكافحة الارهاب في المنطقة العربية ، وكذلك بحث الملف الاقتصادي والتجاري بين البلدين .

واستقبلت سلطات المطار "علاوي"، وأنهت إجراءات وصوله والوفد المرافق له بالاستراحة الحكومية.

 

 

 


إضافة تعليق

رئيس الوزراء

نائب رئيس جمهورية العراق

مطار القاهرة




لا تفوتك
الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة