نائب الرئيس العراقى يصل مطار القاهرة.. ومصطفى مدبولى فى استقباله

كتبت رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد ، الدكتور إياد علاوى، نائب رئيس جمهورية العراق ، على رأس وفد رفيع في زيارة للبلاد، يلتقى خلالها عددا من المسئولين ، وكان في استقباله بالمطار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء .

يبحث الدكتور إياد علاوى نائب رئيس جمهورية العراق ، خلال زيارته للقاهرة العديد من الملفات المشتركة بين البلدين ، وكذلك تطوير العلاقات المختلفة خلال الفترات القادمة ، وبحث مكافحة الارهاب في المنطقة العربية ، وكذلك بحث الملف الاقتصادي والتجاري بين البلدين .

واستقبلت سلطات المطار "علاوي"، وأنهت إجراءات وصوله والوفد المرافق له بالاستراحة الحكومية.