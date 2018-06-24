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مهاب مميش: إيرادات قناة السويس خلال 2018 هى الأعلى فى التاريخ

الأحد، 24 يونيو 2018 09:20 م
مهاب مميش: إيرادات قناة السويس خلال 2018 هى الأعلى فى التاريخ مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
كتب إبراهيم حسان
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الإيرادات التى حققتها قناة السويس فى العام الحالى، هى الأعلى فى التاريخ.

وأضاف مميش، خلال لقاء تقرير مسجل عبر قناة المحور، أذاعه برنامج "90 دقيقة"، أن قناة السويس شهدت زيادة 16.7% فى بعض الشهور مقارنة بنظيراتها فى العام السابق، وهذا ما جعل هناك وفرة 13% فى الدولار، وهذا الرقم لم يحدث فى تاريخ قناة السويس من قبل، وتابع: "وهذا جعل هناك 5.6 مليار دولار فى خلال عام واحد".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروعات تنمية قناة السويس يجب ألا تتوقف، ولاسيما الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة، فى ظل زيادة حجم التجارة العالمية، مضيفًا: "هناك حفار عبر من قناة السويس دفع 820 ألف دولار، لذلك الحمولات بتفرق معانا".

 

 


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قناة السويس

تنمية قناة السويس

ايرادات قناة السويس




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