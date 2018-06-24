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الأحد، 24 يونيو 2018 05:27 م
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مقتل 32 شخصا من الرعاة الرحل فى وسط مالى

الأحد، 24 يونيو 2018 03:59 م
مقتل 32 شخصا من الرعاة الرحل فى وسط مالى مالى - ارشيفية
(أ ف ب)
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قتل 32 شخصا من الرعاة الرحل من قبائل الفولانى، أمس السبت، فى وسط مالى فى هجوم نسب الى صيادين تقليديين تطلق عليهم تسمية "دوزو"، كما ذكرت منظمة للفولانى وعضو المجلس البلدى فى المنطقة.

وقال رئيس منظمة "تابيلا بولاكو" عبد العزيز ديالو "انهم من الدوزو يرتدون ملابس الدوزو ووصلوا الى قرية كوماغا فى دائرة جنيه (منطقة موبتى، وسط)".

واضاف "قاموا بتطويق القرية وعزلوا الفولانى عن المجموعات الاخرى وقتلوا بدم بارد 32 مدنيا على الأقل".

واوضح ان "عشرة مدنيين فقدوا أيضا"، من جهته، تحدث عضو مجلس بلدية محلى عن مقتل "عشرات المدنيين بمن فيهم اطفال".

 


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قبائل الفولانى

الرعاه الرحل




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