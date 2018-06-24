مقتل 32 شخصا من الرعاة الرحل فى وسط مالى

(أ ف ب)

قتل 32 شخصا من الرعاة الرحل من قبائل الفولانى، أمس السبت، فى وسط مالى فى هجوم نسب الى صيادين تقليديين تطلق عليهم تسمية "دوزو"، كما ذكرت منظمة للفولانى وعضو المجلس البلدى فى المنطقة.

وقال رئيس منظمة "تابيلا بولاكو" عبد العزيز ديالو "انهم من الدوزو يرتدون ملابس الدوزو ووصلوا الى قرية كوماغا فى دائرة جنيه (منطقة موبتى، وسط)".

واضاف "قاموا بتطويق القرية وعزلوا الفولانى عن المجموعات الاخرى وقتلوا بدم بارد 32 مدنيا على الأقل".

واوضح ان "عشرة مدنيين فقدوا أيضا"، من جهته، تحدث عضو مجلس بلدية محلى عن مقتل "عشرات المدنيين بمن فيهم اطفال".