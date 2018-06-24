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مقتل قيادى داعشى غرب الأنبار واعتقال إرهابيين بالرمادى

الأحد، 24 يونيو 2018 12:02 ص
مقتل قيادى داعشى غرب الأنبار واعتقال إرهابيين بالرمادى القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن مركز الاعلام الأمنى العراقى، مقتل ما يسمى والى الجزيرة فى تنظيم "داعش" الإرهابى، بضربة جوية شرق عكاشات الحدودية مع سوريا غربى محافظة الأنبار.

وقال المركز، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، الليلة، إن قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من تزويد طيران التحالف الدولى بمعلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن قتل ما يسمى والى الجزيرة الإرهابى الملقب عبد الله الشمرى بضربة جوية شرق عكاشات، وأضاف أن ذلك تم بإشراف ومتابعة قيادة العمليات المشتركة، كاشفا أن هذا الارهابى كان يقود العمليات الإجرامية غربى العراق.

وفى سياق آخر، أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحى رسول، اعتقال ارهابيين يقومان بزرع العبوات بمنطقة البو طيبان فى الرمادى، وقال إن قوات الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 10 وبمعلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود شخصين من الإرهابيين يقومان بزرع العبوات الناسفة فى محيط بعض الدور السكنية مستهدفين ساكنيها بمنطقة البو طيبان فى الرمادى.

 


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