مقتل سيدة بالدقهلية.. ووالدها يتهم زوجها بدفعها من فوق سطح المنزل

الدقهلية-شريف الديب

اتهم والد سيدة بمركز دكرنس زوج ابنته بدفعها من أعلى سطح المنزل، مما أدى إلى إصابتها بإصابات جسيمه ووفاتها على الفور.

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاًرا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا إلى الرائد أبو العزم فتحى رئيس مباحث مركز شرطة دكرنس، من مستشفى المنصورة الدولى بوصول آية ط. ج. 18سنة ربة منزل، ومقيمة قرية " نجير " دائرة المركز مصابة بإسترواح هوائى بالصدر من الجهة اليسرى وكسر بالحوض والفخذ الأيسر " وتوفيت عقب وصولها "

بالانتقال وسؤال والدها 45 سنة عامل، ومقيم بذات القرية اتهم زوجها المدعو محمد ف. أ.24 سنة عامل، ومقيم بذات القرية بدفعها من أعلى سطح الطابق الثالث بمنزل الزوجية مما أدى إلى سقوطها على الأرض وحدوث إصابتها التى أودت بحياتها لوجود خلافات زوجية بينهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وأضاف بأن زوجته كانت تُعانى من مرض نفسى فى الآونة الأخيرة وأنها قامت بإلقاء نفسها من أعلى سطح المنزل