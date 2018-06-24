معهد التخطيط: مؤتمر دولى مطلع العام المقبل لتعزيز الزراعة المستدامة

كتبت- هبة حسام

قال علاء زهران مدير معهد التخطيط، إنه يجرى حاليًا التجهيز لتنظيم مؤتمر دولى حول تعزيز الزراعة المستدامة، وذلك فى إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح زهران خلال كلمته بورشة عمل دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال استدامة الغذاء والزراعة، والتى عقدت اليوم الأحد، بجهاز الإحصاء بمشاركة منظمة الفاو ومنظمات دولية أخرى، أن المؤتمر القادم لتعزيز استدامة الزراعة سيركز على عدد من المحاور الخاصة بالقطاع الزراعى والغذاء

كاستدامة الموارد سواء الطبيعية أو البشرية، بالإضافة إلى الاستثمار والتمويل فى هذا القطاع.

وأضاف أن معهد التخطيط يحرص على المشاركة فى ورش العمل التدريبية التى تنظمها أى جهة من الجهات المشاركة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كورشة عمل اليوم، والتى تهدف للخروج بنتائج ومؤشرات تساهم فى تحديد المؤشرات التى من خلالها يستطيع متخذى القرار تحقيق هدف القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائى أحد أهداف التنمية المستدامة.