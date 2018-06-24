مصر تنشئ المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لتجمع الساحل والصحراء.. فيديو وصور

كتب زكى القاضى

انتهت مصر من إنشاء المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لتجمع الساحل والصحراء على أرض مصر فى فترة وجيزة وعلى مساحة 14300 متر مربع، وتم تزويد المركز بكافة التجهيزات السمعية والبصرية، وأحدث الحواسب الآلية، بما يحقق تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء فى القضايا محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها التصدى للإرهاب وتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية .

تأسس التجمع فى فبراير عام 1998 لبناء الية للتعاون الاقليمى بين دول شمال إفريقيا والدول الافريقية جنوب الصحراء ، وقد شاركت مصر فى قمة تأسيس التجمع بصفة مراقب كما حصلت على العضوية الكاملة بالتجمع عام 2001 ، وتم الاعتراف بتجمع " س ص" كتجمع اقتصادى إقليمى في يوليو عام 2000 بتوجو ، وقد تأثرت فاعليات تجمع دول الساحل والصحراء بالاحداث التى شهدتها دول شمال افريقيا " ثورات الربيع العربى 2011" حيث عقدت قمة استثنائية للتجمع بالعاصمة التشادية فى فبراير عام 2013 وأعادت مصر تفعيل الية الاجتماع الدورى من خلال اجتماع وزراء دفاع دول التجمع عام 2016 بشرم الشيخ ، وقد فرضت الأحداث الحالية ضرورة التعاون والتنسيق بين دول التجمع فى مجالى الأمن والدفاع .

وكان هدف التجمع فى البداية هو زيادة التعاون الاقتصادى البينى، ولكن تطورت الاهداف ليصبح التعاون الامنى فى مقدمة الاهتمامات وذلك من خلال استراتيجية شاملة تستند على ركائز اساسية منها إقامة إتحاد اقتصادى يشمل مخطط تنموى متكامل منسق مع مخططات التنمية الوطنية بكل دولة من الدول الأعضاء فى مختلف المجالات وتسهيل حركه الأشخاص ورؤوس الأموال وتشجيع التجارة وتنسيق نظم التعليم والتنمية وتطوير وسائل النقل والمواصلات بين الدول الأعضاء كذلك تبنى إستراتيجية للتنمية والأمن فى فضاء الساحل والصحراء تستهدف تعزيز الأمن الجماعى ومعالجة النزاعات وتعزيز ثقافة السلم ومكافحة التهديدات التى تشهدها المنطقة بالتكامل مع إستراتيجيات ( الإتحاد الافريقى – الإيكواس – حوض بحيرة تشاد – الاتحاد الأوروبى – الأمم المتحدة ).



مصر تنشئ المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لتجمع الساحل والصحراء (1)



مصر تنشئ المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لتجمع الساحل والصحراء (2)



مصر تنشئ المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لتجمع الساحل والصحراء



مصر تنشئ المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لتجمع الساحل والصحراء