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مصرع عامل صعقا بالكهرباء بميت غمر بالدقهلية

الأحد، 24 يونيو 2018 03:34 م
مصرع عامل صعقا بالكهرباء بميت غمر بالدقهلية وفاة مواطن -ارشيفية
الدقهلية -شريف الديب
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لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء محاولته توصيل "فيشة" كهربائية بمنزله، حيث أصيب بصعق كهربائى. 

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا إلى مأمور قسم شرطة ميت غمر بوصول  "مروان م ع ع" للمستشفى جثة هامدة إدعاء صعق كهربائى.

وبالانتقال وسؤال والده "محمد ع ع" أفاد بأنه حال قيام نجله بتوصيل "فيشة" كهربائية بأحد الحجرات صعقه التيار وتوفى فى الحال، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن وسلم لذويه.

 


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