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مصرع طفل صدمته دراجة نارية وفرت هاربة بالمنوفية

الأحد، 24 يونيو 2018 09:33 ص
مصرع طفل صدمته دراجة نارية وفرت هاربة بالمنوفية جثه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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لقى طفل بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر اصطدام دراجة نارية به، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى شبين الكوم التعليمى باستقبالها الطفل "ع .ش. ن. ع" 3 سنوات ومقيم قرية شنوان دائرة المركز مصاباً باشتباه نزيف بالصدر، وتوفى عقب وصوله.

بالانتقال والفحص وسؤال والده 44 سنة على المعاش وحاصل على مؤهل متوسط، ومقيم بذات العنوان، قرر أنه حال قيام نجله باللهو أمام المنزل، اصطدمت به دراجة نارية مجهولة، أحدثت إصابته وفرت هاربة ونفى الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 20 أحوال مركز شبين الكوم " لوقف القيد"، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .

 


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