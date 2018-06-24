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مصرع طفل دهسا تحت عجلات سيارة مسرعة بالوادى الجديد

الأحد، 24 يونيو 2018 12:26 م
مصرع طفل دهسا تحت عجلات سيارة مسرعة بالوادى الجديد جثه-ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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لقى طفل مصرعه، بعد أن دهسته سيارة بأحد شوارع حى البساتين بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، على الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الطفل إلى مستشفى الخارجة العام، حيث لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
 
ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد  يفيد بوقوع حادث سير بأحد  شوارع حى البساتين بمدينة الخارجة، حيث دهست سيارة مسرعة طفل، ما أدى لوفاته وتبين أنه يدعى أياد أحمد فؤاد والذى أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى الخارجة العام تحويله إلى أسيوط الجامعى لخطورة حالته إلا أنه فارق الحياة فور وصوله المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
 
 

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