مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الرابع بحى الزهور ببورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

لقى طفل يناهز الخامسة من عمره مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع بحى الزهور وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وغخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارا يفيد سقوط الطفل "م م ع" 5 سنوات من الدور الرابع من شرفة منزله الكائن بمنطقة عمر بن عبد العزيز بحى الزهور جثة هامدة وتم نقله عن طريق الأهالى إلى مستشفى الزهور المركزى .

وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثة بمستشفى الزهور وإخطار النيابة العامة، التى أمرت بإنتداب الطب الشرعى للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه والتصريح بالدفن ومباشرة التحقيق .