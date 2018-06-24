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مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الرابع بحى الزهور ببورسعيد

الأحد، 24 يونيو 2018 07:41 م
مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الرابع بحى الزهور ببورسعيد جثه طفل - ارشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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لقى  طفل يناهز الخامسة من عمره مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع بحى الزهور وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وغخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارا يفيد سقوط الطفل "م م ع"  5 سنوات من الدور الرابع من شرفة منزله الكائن بمنطقة عمر بن عبد العزيز بحى الزهور جثة هامدة وتم نقله عن طريق الأهالى إلى مستشفى الزهور المركزى .

وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثة بمستشفى الزهور وإخطار النيابة العامة، التى أمرت بإنتداب الطب الشرعى للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه والتصريح بالدفن ومباشرة التحقيق .

 

 

 

 


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