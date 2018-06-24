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الأحد، 24 يونيو 2018 11:35 م
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مصرع طالب نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة فى أسوان

الأحد، 24 يونيو 2018 11:01 م
مصرع طالب نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة فى أسوان جثه - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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عثر أهالى منطقة الكرور بمدينة أسوان، اليوم الأحد، على جثة لشاب ملقاة على الأرض، وتم إخطار الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبوصول البلاغ للمقدم محمود حامد، رئيس مباحث قسم أسوان أول، انتقل برفقة قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الضحية يدعى "محمد.ص" 19 سنة، طالب بمدرسة الزخرفية الثانوية، وترجح التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى أن سبب الوفاة نتيجة تعاطى نسبة عالية من المخدرات.

وبإخطار اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، كلف العميد أسامة حلمى، مدير إدارة البحث الجنائى، بتكثيف التحريات حول الواقعة وكشف ملابستها، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق، والتى أمرت برئاسة المستشار أحمد شمس، مدير النيابة، بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان وكشف سبب الوفاة.

 


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