مصرع شاب بصعق كهربائى داخل منزله ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

لقى منذ قليل "ا.ص. أ" شاب يناهز الثلاثين من عمره مصرعه نتيجة صعق كهرباء داخل منزله ببورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد وصول "ا.ص. ا" 30 سنة بسيارة إسعاف إلى مستشفى بورسعيد العام فى حالة سيئة للغاية نتيجة تعرضه لصعق كهرباء داخل منزله، وأثناء عمل الإسعافات الأولية لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .