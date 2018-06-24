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مستشار وزير الثقافة: 90 % من ميزانية الوزارة تتجه لرواتب الموظفين

الأحد، 24 يونيو 2018 08:37 م
مستشار وزير الثقافة: 90 % من ميزانية الوزارة تتجه لرواتب الموظفين الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما
كتب كريم كشك
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قال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس المركز القومى للسينما، ومستشار وزير الثقافة للسينما، إن 90 % من الميزانية المخصصة للوزارة تهدر كرواتب للموظفين لديها.

وأوضح عبد الجليل، فى حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، قائلًا: "أنا كل عام أملك عدة مشروعات سينمائية ومسرحية، أو نشر، ولا أستطيع إنتاجها، بسبب توجيه 90 % من الميزانية إلى سد مرتبات الموظفين".

وأشار رئيس المركز القومى للسينما، إلى أن ما هو مخصص للإنفاق على العروض المسرحية أو السينمائية يهدر بسبب رواتب الموظفين، وأن إيرادات التذاكر تذهب إلى خزينة الدولة.


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