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مركز المصالحة الروسى: مسلحو جبهة النصرة يخططون لاستفزاز جديد فى سوريا

الأحد، 24 يونيو 2018 08:27 م
مركز المصالحة الروسى: مسلحو جبهة النصرة يخططون لاستفزاز جديد فى سوريا مسلحو جبهة النصرة
موسكو (أ ش أ )
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قال المركز الروسى لمصالحة الأطراف المتنازعة فى سوريا، اليوم الأحد، إن جبهة "النصرة" تخطط لاستفزاز جديد فى سوريا.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نشرتها باللغة الإنجليزية إلى متحدث باسم المركز قوله إن سكانا فى إدلب اتصلوا هاتفيًا بالمركز وتحدثوا عن استفزاز يجهز له مسلحو الجبهة إذ يقوم طاقم تصوير بتصوير المسلحين وهم يقومون بإجلاء مدنيين إلى مستشفى تابع للهلال الأحمر بينما يقوم هؤلاء المسلحون بصيانة البنية التحتية ومبان دمرت جراء غارات جوية روسية وسوريا.

وقال متحدث باسم المركز إن الطاقم قام بتصوير مبان سكنية دُمرت فى اشتباكات بين الجماعات المسلحة مُشيرا إلى أنه من المتوقع أن يُنشر هذا التصوير فى الوسائل الإعلامية العربية والغربية كدفعة جديدة من الاتهامات ضد روسيا وستتلقى جبهة النصرة فى المقابل تمويلا عبر منظمات غير حكومية عاملة فى إدلب.  

 


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