مديرية التموين بالأقصر تحرر 359 محضرا ومخالفة بحملات متنوعة

الأقصر - أحمد مرعى

قامت مديرية تموين الأقصر وإدارات تموين أرمنت والقرنة واسنا والزينية والبياضية والطود بحملة مكبرة أسفرت عن تحرير عدد 359 محضرا ومخالفة تموينية.

وشملت المخالفات ضبط سلع منتهية الصلاحية، وإدارة محلات بدون ترخيص، وعدم وجود شهادة صحية، وعدم الاعلان عن الأسعار، وغلق مخابز، وعدم وجود قائمة أسعار مخابز، وعدم نظافة مخابز، وعدم وجود سجلات مخابز، و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز نقص وزن وتصرف مخابز، وعدم الاحتفاظ بالفواتير، وتوقف مخابز عن الانتاج، وتوقف وغلق محطات وقود وتجميع مواد بترولية، وعدم الاعلان عن أسعار الزيوت والفلاتر ومحطات الوقود وتهريب دقيق.

تم العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فى اطار تشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.